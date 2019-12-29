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Боец UFC поразился скорости рук 43-летнего Емельяненко

09:41
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Боец UFC легковес Джеймс Вик (13 побед, 5 поражений в ММА), поразился скорости рук 43-летнего Федора Емельяненко.

— Даже в 43 года у Федора еще такая скорость рук! — написал Вик в Twitter.

В воскресенье Емельяненко (39-6) нокаутировал 41-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Куинтона Джексона (38-14).

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