Боец UFC поразился скорости рук 43-летнего Емельяненко

Боец UFC легковес Джеймс Вик (13 побед, 5 поражений в ММА), поразился скорости рук 43-летнего Федора Емельяненко.

— Даже в 43 года у Федора еще такая скорость рук! — написал Вик в Twitter.

Even at 43 Fedor still has that hand speed! — James Vick (@JamesVickMMA) December 29, 2019

В воскресенье Емельяненко (39-6) нокаутировал 41-летнего бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Куинтона Джексона (38-14).