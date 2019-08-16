Боец UFC Петтис уверен: Конор не бьет людей по лицу без причины

Боец UFC Энтони Петтис прокомментировал скандал с участием бывшего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. Ирландский боец атаковал пожилого мужчину в пабе The Marble Arch Pup 6 апреля. На днях в сети появилось видео инцидента. По данным СМИ, Конор решил угостить всех посетителей виски собственного производства Proper Twelve, но мужчина отказался.

Конор подошел к нему и поставил стакан перед ним, но мужчина вновь ответил отказом. Конор в ответ на это ударил его по лицу. Двое мужчин тут же вывели ирландца из бара.

В полиции Дублина сообщали, что начали расследование инцидента, его итоги неизвестны.

— Это было сумасшествие. Но кто знает, что сказал тот мужчина? Конору наверняка что-то сказали, он не бьет по лицу без повода, — цитирует MMA Junkie Петтиса.