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Боец UFC назвал самого неприятного соперника для Нурмагомедова

10:15

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал, кто бы мог победить чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Россиянин в последнем поединке защитил титул, удушающим приемом в третьем раунде победив Дастина Порье.

— В первой десятке достаточно бойцов, которые могут доставить неприятности, — приводит слова Хукера The Score. — Тот же Джастин Гэтжи доставит ему много неприятностей.

Тут многое зависит от стиля ведения боя. Думаю, Кевин Ли мог бы. У него есть стиль, благодаря которому он может навязать Хабибу борьбу и победить его.

Дональд Серроне также в этом списке. Самый плохой вариант для россиянина — это Гэтжи.

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