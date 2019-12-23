Боец UFC Льюис нокаутировал боксера за оскорбление

Американский боец UFC Деррик Льюис, выступающий в тяжелой весовой категории, выложил в Instagram видео спарринга с боксером.

Боксер пришел в зал, где занимался Льюис, и начал в грубой форме утверждать, что бойцы MMA дерутся слабее боксеров.

— Когда боксер приходит в мой спортзал и говорит бред... Он в порядке, — написал Льюис в Instagram.

У 34-летнего бойца UFC 30 поединков, 22 победы, в том числе 18 нокаутом.