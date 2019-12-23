Боец UFC Льюис нокаутировал боксера за оскорбление
10:54
Американский боец UFC Деррик Льюис, выступающий в тяжелой весовой категории, выложил в Instagram видео спарринга с боксером.
Боксер пришел в зал, где занимался Льюис, и начал в грубой форме утверждать, что бойцы MMA дерутся слабее боксеров.
— Когда боксер приходит в мой спортзал и говорит бред... Он в порядке, — написал Льюис в Instagram.
У 34-летнего бойца UFC 30 поединков, 22 победы, в том числе 18 нокаутом.
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