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Боец UFC Льюис нокаутировал боксера за оскорбление

10:54

Американский боец UFC Деррик Льюис, выступающий в тяжелой весовой категории, выложил в Instagram видео спарринга с боксером.

Боксер пришел в зал, где занимался Льюис, и начал в грубой форме утверждать, что бойцы MMA дерутся слабее боксеров.

— Когда боксер приходит в мой спортзал и говорит бред... Он в порядке, — написал Льюис в Instagram.

У 34-летнего бойца UFC 30 поединков, 22 победы, в том числе 18 нокаутом.

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