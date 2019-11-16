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Боец UFC хотел бы увидеть поединок Овечкина с Макгрегором

17:19
Александр Овечкин и Конор Макгрегор.
Александр Овечкин и Конор Макгрегор.
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Российский боец UFC Арман Царукян высказал мнение, что у 34-летнего хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина могло бы получиться проявить себя в MMA.

— При желании, конечно, получилось бы. Овечкину было бы немного тяжелее, ведь в большинстве своем в ММА идут боксеры и борцы, а не хоккеисты, — приводит RT слова Царукяна. — Но профессиональный спортсмен везде может адаптироваться, так что ждем Александра в UFC. Кого хотел бы видеть соперником Овечкина? Макгрегора.

31-летний Конор Макгрегор (21-4) — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Скандально известный ирландец не выходил в октагон уже больше года после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октября 2018-го.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/687691-carukyan-boi-ovechkin-ufc

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