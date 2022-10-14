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Сегодня, 19:25

Боец UFC Евлоев будет прооперирован из-за травмы колена

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Саят Адрахманов, менеджер российского бойца UFC Мовсара Евлоева (16-0), подтвердил, что спортсмен перенесет операцию из-за травмы колена.

«Да, это так», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Из-за травмы 28-летний боец был вынужден сняться с поединка с Брайсом Митчеллом, который должен был пройти 6 ноября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 214.

На счету Евлоева 16 побед и 0 поражений. В последнем поединке в июне этого года в турнире UFC Fight Night 207 Евлоев единогласным решением судей выиграл у американца Дэна Иге.

Источник: https://tass.ru/sport/16062165
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