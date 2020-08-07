Боец UFC Богатов намерен перейти в полулегкий вес

Российский боец UFC Роман Богатов сообщил в интервью «СЭ», что планирует перейти из легкого в полулегкий вес. 29-летний Богатов (10-1) дебютировал в UFC 12 июля, проиграв единогласным решением судей бразильцу Леонардо Сантосу.

— Думаю, у нас была разница [с соперником] была килограммов в 12-15, — отметил Богатов. — 12 точно было, я всего-то 1,5 кг набрал после взвешивания. Когда я приехал в Абу-Даби, весил 73 килограмма. Вес сошел практически сам. Я сделал два захода в палатку, где баня искусственная — и все. Думаю, что в 70 кг слишком крупные ребята. Раньше я бы тяжелее, но стал больше делать акцент на кардио, больше бегать. Лишний вес ушел, нормальный вес стал 73-74 килограмма. Но я не был готов резко переходить в 66 кг, не знал, как скажется. Я вернулся домой, и сейчас у меня вес даже меньше, чем до отъезда в Абу-Даби — 72 килограмма. Я себя чувствую хорошо, чувствую, что стал легкий. Думаю, по-любому надо опускаться в 66 кг.

— Видел в Абу-Даби Волкановски и Холлоуэя — они действительно мой вес и габариты. Холлоуэй — как я, даже худее, — сказал российский боец. — Думаю, что смогу его в борьбу затащить, затаскать там. Волкановски — тоже на целую голову ниже меня. А то я привык в 70 кг драться с великанами. Наверное, пришло время прийти в свою весовую категорию. Кстати, я и в борьбе ведь выступал в 66 кг, гонял тогда с 72-73 кг. Тяжеловато было, потому что с моим ростом трудно. Я ведь, почти как Хабиб, 177 см. С этим ростом нелегко даются 66 кг. Ничего, раз гонял в борьбе, буду гонять и здесь. Конечно, хотел пойти легким путем, без всяких сгонок. Просто приезжать, восстановленным быть, покушать и выйти подраться, но тут такой уровень, что нужно подстраиваться. Постараюсь дойти до топов, а там — посмотрим. (Илья Андреев)