Боец смешанных единоборств задержан за хулиганство в Челябинской области

Трое мужчин были арестованы в городе Верхний Уфалей Челябинской области в результате конфликта. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее портал Znak.com сообщил, что конфликт произошел между представителями местной казачьей станицы. В их число попал Сергей Калинин - российский боец смешанных единоборств.

- В Верхнем Уфалее накануне произошел бытовой конфликт между пятью участниками, - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУМВД России по региону. - Трое из них были задержаны и помещены в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

При этом в пресс-службе не уточнили, есть ли Калинин среди задержанных.

Все о единоборствах - здесь