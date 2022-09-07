Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

7 сентября, 19:56

Боец Николсон пообещал устроить шоу в бою с Вагабовым

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боец Алекс «Спартанец» Николсон пообещал устроить шоу в бою с Вагабом Вагабовым, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С вами Алекс «Спартанец» Николсон. Очень рад посетить Москву, Россию и устроить шоу! Вагаб, скоро увидимся!», — приводит слова Николсона РЕН ТВ.

Бой между Вагабовым и Николсоном станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 30 сентября. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1021046-boets-aleks-nikolson-poobeshchal-ustroit-shou-v-boiu-s-vagabom-vagabovym
0
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец ММА Глухов назвал условие для проведения реванша с Газаевым

Нейт Диас рассказал, как Федор Емельяненко замотивировал его заняться боями
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости