Боец Николсон пообещал устроить шоу в бою с Вагабовым

Боец Алекс «Спартанец» Николсон пообещал устроить шоу в бою с Вагабом Вагабовым, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С вами Алекс «Спартанец» Николсон. Очень рад посетить Москву, Россию и устроить шоу! Вагаб, скоро увидимся!», — приводит слова Николсона РЕН ТВ.

Бой между Вагабовым и Николсоном станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 30 сентября. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.