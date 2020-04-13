Боец ММА рассказал о благородных поступках Александра Емельяненко

Российский боец ММА Михаил Малютин в интервью «СЭ» рассказал о добрых поступках Александра Емельяненко в конце 2000-х годов.

— Если брать 10-бальную шкалу, то я бы поставил 9 баллов тому, сколько хорошего он сделал, о чем умалчивается. Только 1 балл — тому, что... У всех нас есть свои слабости. Может, где-то позволял себе отдохнуть. Но я бы отметил провокаторов. Их было очень много, — сказал Малютин.

— Александр делал очень много хорошего. Детдомам, ветеранам, что-то постоянно делал, какую-то экипировку раздавал, — отметил боец. — Он постоянно делал много хорошего детдомам. Он взял один детдом на содержание. Постоянно туда приезжал, давал мастер-классы, поставлял экипировку, привлекал кого-то для помощи. Жертвовал деньги на лечение детям. Постоянно такое было.

В конце 2000-х Малютин выступал за команду Емельяненко — АЕ Team. До этого они оба представляли клуб Red Devil.

На счету 38-летнего Малютина, выступающего в легчайшем весе, 37 побед и 16 поражений в ММА. У 38-летнего тяжеловеса Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)

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