Боец ММА Минеев назвал Конора «конченным алкоголиком и наркоманом» за слова о Дагестане

Боец ММА Владимир Минеев в резкой форме высказался об экс-чемпионе UFC Коноре Макгрегоре. Его задели слова ирландца о Хабибе Нурмагомедове и дагестанцах.

«Сегодня в Москве прошла пресс-конференция конченного алкоголика и наркомана Конора Макгрегора. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой я провожу много времени, живу и тренируюсь, — заявил Минеев в видеоролике в Instagram. — Все люди, которые находились в этом зале и аплодировали, тоже конченные черти.

Его друг Артем Лобов, который выходит под флагом России, тоже конченный черт, если позволяет ему так говорить. Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришел чисто из солидарности к Хабибу. А те, кто пришли, пытались высказать недовольство, им этого не дали, потому что его охраняли. Ну вы знаете, где его найти.