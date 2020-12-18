Боец MMA Малыхин рассказал, что тяжело перенес коронавирус

Российский боец MMA Анатолий Малыхин рассказал о том, как переболел коронавирусом.

«До последнего думал, что это все игрушки. Собственно, как и большинство людей в России. Говорил, болезни не существует, считал обманом. В один из дней хорошо потренировался, но вернулся домой и почувствовал недомогание. Подумал, что перетренировался. Измерил температуру, на термометре 39 °С.

Три дня пил таблетки — ничего не помогало, причем с каждым днем самочувствие лишь ухудшалось. Температура держалась, а сил с кровати встать не было. Решил возвращаться в Москву, хотя поездка далась мне с большим трудом. Особенность коронавируса в том, что он забирается в голову. Говорит, что тебе точно не выкарабкаться. День я провел в обычной палате, но лучше не стало, потом перевели в реанимацию. На протяжении трех суток меня выводили из этого состояния. Спасибо большое врачам. Хотелось бы поблагодарить их за труд.

Мне многие не верили. Лежу в больнице под капельницами, выкладываю историю в Instagram, а мне пишут: «Тебя государство купило. Коронавируса нет. Ты продался». Но чему удивляться, ведь я сам долго не придавал ему значения. А когда переболел, то понял, насколько это опасно", — приводит слова Малыхина RT.

Из-за коронавируса бой Малызина с иранцем Амиром Алиакбари на турнире One Championship, запланированный на 30 октября, был отменен.

На счету 32-летнего Малыхина семь побед в семи боях в профессиональных ММА.