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Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга

09:26

32-летняя американская боец ММА Кэти Коллинз скончалась, сообщает The Sun. Причина смерти — аневризма головного мозга, которая вызвала инсульт. Спортсменке было 32 года.

Последний бой Коллинз по прозвищу «Красный драгон» провела в 2018 году. Она провела 12 поединков в ММА (семь побед и пять поражений), в том числе в Bellator. Эта статистика не учитывает любительскую карьеру. У нее осталось двое детей.

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