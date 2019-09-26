Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга
09:26
32-летняя американская боец ММА Кэти Коллинз скончалась, сообщает The Sun. Причина смерти — аневризма головного мозга, которая вызвала инсульт. Спортсменке было 32 года.
Последний бой Коллинз по прозвищу «Красный драгон» провела в 2018 году. Она провела 12 поединков в ММА (семь побед и пять поражений), в том числе в Bellator. Эта статистика не учитывает любительскую карьеру. У нее осталось двое детей.
MMA fighter nicknamed the «Red Dragon' dies aged 32 after brain aneurysmhttps://t.co/HkMLOTydUt— The Sun (@TheSun) September 26, 2019
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