Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга

32-летняя американская боец ММА Кэти Коллинз скончалась, сообщает The Sun. Причина смерти — аневризма головного мозга, которая вызвала инсульт. Спортсменке было 32 года.

Последний бой Коллинз по прозвищу «Красный драгон» провела в 2018 году. Она провела 12 поединков в ММА (семь побед и пять поражений), в том числе в Bellator. Эта статистика не учитывает любительскую карьеру. У нее осталось двое детей.