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Боец MMA и скандальный видеоблогер проведут боксерский поединок

18:44
Джейк Пол. Фото Twitter
Джейк Пол. Фото Twitter

Боец MMA Бен Аскрен проведет поединок с популярным видеоблогером Джейком Полом по правилам бокса, сообщает журналист Ариэль Хельвани в Twitter. Их бой состоится 17 апреля как главное событие вечера боев Triller Fight Club.

Место проведения боя еще неизвестно.

36-летний Аскрен провел в MMA 21 поединок, одержав победу в первых 19 (6 нокаутом), а последние два боя проиграл.

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