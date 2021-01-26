Боец MMA и скандальный видеоблогер проведут боксерский поединок
18:44
Боец MMA Бен Аскрен проведет поединок с популярным видеоблогером Джейком Полом по правилам бокса, сообщает журналист Ариэль Хельвани в Twitter. Их бой состоится 17 апреля как главное событие вечера боев Triller Fight Club.
Место проведения боя еще неизвестно.
36-летний Аскрен провел в MMA 21 поединок, одержав победу в первых 19 (6 нокаутом), а последние два боя проиграл.
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