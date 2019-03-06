Боец ММА Бикрев: "Кто вы такие, чтобы судить Александра Емельяненко?"

Боец смешанного стиля Дмитрий Бикрев, представляющий организацию GAGARIN SPORTS MANAGEMENT, прокомментировал ситуацию с попаданием Александра Емельяненко в СИЗО после ДТП, в которое он попал в Кисловодске. Боец в нетрезвом состоянии протаранил два автомобиля при попытки скрыться от эвакуаторщиков.

- Кто я такой , чтобы судить Емельяненко и кто вы такие? Все почему-то поверили вдруг, в святость и чистоту самих себя, на каждом углу стали всех осуждать и высказываться! Я ни в коем случае его не поддерживаю и уж тем более не защищаю. В том что сделал Александр нет ничего хорошего и правильного! Но он, что единственный или неповторимый? Почему-то все забыли, что каждый день в России н-ое количество людей садится за руль пьяными и совершают ДТП! Но их почему-то не выкладывают в сеть, не пишут красивых названий и они не набирают миллионы просмотров! Если вникать в проблему более широко, а не придираться к известной фамилии, то надо было давно и радикально менять закон. И тогда такого беспредела не было бы в стране, и Александр не попал бы в СМИ с такими громкими заголовками! И в целом, в нашем нынешнем обществе нет единого мнения, и порицания. Есть только интернет-мнение и интерес к хайпу! Сейчас людям интересны новости, только связанные с крупными скандалами, публичных личностей. А все хорошее, забывается на следующий день к сожалению!, - написал Бикрев на своей странице в Инстаграме.

32-летний Бикрев известен по выступлениям в Fight Nights Global и Лига S 70. В его активе 10 побед и 3 поражения.