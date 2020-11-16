Боец ММА Балаев жестко высказался о заявлении Харитонова в полицию

Российский боец Марат Балаев в Instagram высказался о решении Сергея Харитонова подать заявление в полицию после драки с Адамом Яндиевым.

«Смотрел на это все со стороны и никуда старался не лезть. Вообще в эти интернетные движения стараюсь не лезть. Но уже не выдерживаю. Честно, меня уже выворачивает от этого всего. Я не знаком ни с одним из них и меня никак нельзя заподозрить в симпатии к кому-то из них. Просто вижу, что люди из-за, может быть, кавказской внешности однозначно склоняются и придерживают одну из сторон», — написал Балаев.

«И конечно, наверное, из-за бесцеремонного поведения. Я не могу и многие не могут знать до конца, кто прав, а кто виноват, и никто не может судить со слов одной из сторон. Но последнее, что сделал Харитонов, а именно заява на Адама, мне все расставляет на свои места. Многие знают, как этот поступок называется, не буду озвучивать здесь. Я еще раз говорю, что не лезу ни в чьи конфликты, просто меня удивляет общество, которое поддерживает человека, который совершил такой поступок. Ведь даже в школе маленьким меня учили не ябедничать и говорили, что это некрасиво, как бы не было тяжело. Для тех, кто говорит, что по факту возбужденно дело, посмотрите интервью. Он сам говорит, что написал заяву и посадит его, и не придумывайте отмазки», — заявил Балаев.