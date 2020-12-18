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Боец ММА Балаев объявил о завершении карьеры

22:14
18 декабря. Москва. Марат Балаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 декабря. Москва. Марат Балаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец Марат Балаев объявил о завершении карьеры после поединка с бразильцем Фелипе Фроесом на турнире АСА 116 в Москве. 44-летний Балаев проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

«Это на 100 процентов мой последний бой», — сказал Балаев.

На счету Балаева 11 побед и 3 поражения в ММА. Первый бой он провел в 37 лет, а заниматься ММА начал после того, как отбыл 10-летний срок в тюрьме.

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