Дебют промоушена Хабиба: боец из команды Нурмагомедова проиграл титул

Гаджи Рабаданов (14-4) потерпел поражение единогласным решением судей от Мехди Дакаева (12-2) на турнире EFC.

Рабаданов уступил Дакаеву чемпионский титул в легком весе. Раньше промоушен EFC называл GFC. Однако на прошлой неделе лигу купил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Президентом EFC стал троюродный брат Хабиба — Шамиль Завуров. Турнир, состоявшийся в пятницу в Москве, стал первым для промоушена Нурмагомедова.

Также там был разыгран еще один титул — в полулегком весе: Жора Айвязан (9-1) уступил раздельным решением судей Расулу Магомедову (8-2).