Боец Bellator потерял сестру в автомобильной аварии

Голландский боец Bellator Робин ван Росмален попал в серьезную автомобильную аварию, в которой погибла его 29-летняя сестра Мелисса, информирует MMAJunkie. Виновного в столкновении водителя арестовали. Сам спортсмен получил тяжелые травмы.

«Мы глубоко опечалены известием о трагическом инциденте с участием Робина ван Росмалена и его сестры. Мысленно мы с Робином и его семьей в это непростое время», — говорится в сообщении Bellator.

31-летний ван Росмален, подписав контракт с Bellator в 2019 году, пока до сих пор не дебютировал в промоушене. В ММА он провел два боя, в которых одержал две победы.