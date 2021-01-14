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Боец Bellator потерял сестру в автомобильной аварии

13:14

Голландский боец Bellator Робин ван Росмален попал в серьезную автомобильную аварию, в которой погибла его 29-летняя сестра Мелисса, информирует MMAJunkie. Виновного в столкновении водителя арестовали. Сам спортсмен получил тяжелые травмы.

«Мы глубоко опечалены известием о трагическом инциденте с участием Робина ван Росмалена и его сестры. Мысленно мы с Робином и его семьей в это непростое время», — говорится в сообщении Bellator.

31-летний ван Росмален, подписав контракт с Bellator в 2019 году, пока до сих пор не дебютировал в промоушене. В ММА он провел два боя, в которых одержал две победы.

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