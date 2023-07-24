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Шлеменко ответил хейтерам Минеева: «Многим даже душка не хватает приехать в зону СВО»

Шлеменко ответил хейтерам Минеева
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Шлеменко (61-15) ответил людям, которые обвинили действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) в том, что он якобы не выполнял военных задач и потолстел за время службы в зоне СВО.

«Количество хейтеров — это признак популярности, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Владимир Минеев — популярный человек. С этим никто не поспорит. У него есть своя хейт-база. Популярный человек всю жизнь найдет хейтеров, найдет недопонимание. Мне сложно давать [ему] оценку, я не был, я не видел где он, я за ним вообще не слежу, и мне сложно понять, там он или нет, что он делает. Если он там и помогает нашим ребятам в достижении нашей общей победы — только хорошо. Мне кричать: «Нет, он туда не ходит!» Да даже если он не ходит, он может просто даже скрасить досуг людям, которые туда ходят, пообщаться с ними, поделиться какими-то историями, потому что его жизненный опыт довольно большой. Это же не простой человек с улицы, он ездил по стране, по миру.

Я, например, не служил в армии. Но, ребята, поверьте мне, столько, сколько я, в армии никто не прослужил бы. Кто-то служит по одному году, я в армии лет 10 провел, выступая в армейском рукопашном бое, занимаясь армейским рукопашным боем. Кто в армии был, тот знает, что есть те, кто дерутся, есть те, кто, к примеру, стреляют хорошо, есть те, кто, к примеру, считают хорошо, есть те, кто стратегии вырабатывают. У всех есть свои роли, поэтому у Владимира Минеева тоже есть свои роли, но главное, что он... Многим даже душка не хватает туда просто приехать».

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка. В начале года он отправился в зону СВО.

Александр Шлеменко
Владимир Минеев
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