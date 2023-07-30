Бобби Грин: «Фергюсон невероятен, всякий раз, когда я доводил хороший удар, он держал его»

Американец Бобби Грин прокомментировал победу на UFC 291 над соотечественником Тони Фергюсоном.

«У меня теперь новый тренер, черный пояс Маркос, этот парень показал мне кучу всего, мы вместе работали над ручным треугольником. Тони Фергюсон невероятен, всякий раз, когда мне казалось, что я довел хороший удар, он держал его, я понимал, что мне нужно сохранять терпение и продолжать работать.

Тони любит заходить через кувырок вот в эту позицию, мы работали над этим в зале, вот здесь, чтобы моя рука не застряла. Джереми Хорн, ты здесь? Спасибо, брат, за то, что когда-то взял меня, молодого черного парня, с улицы и научил всему", — сказал Грин в октагон-интервью.