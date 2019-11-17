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Блахович победил Соузу на турнире UFC в Сан-Паулу

09:47

На турнире UFC Fight Night 164 в Сан-Паулу (Бразилия) польский боец ММА Ян Блахович победил бразильца Роналду Соузу.

Поляк победил разделенным решением судей — 47-48, 48-47, 48-47. Для бразильца это был первый поединок в полутяжелом весе.

В другом поединке основного карда Пол Крэйг и Маурисио Руа не сумели выявить победителя — судьи зафиксировали ничью. Чарльз Оливейра нокаутировал Джареда Гордона в первом раунде. Андре Муньис победил Антонио Арройю, а Веллингтон Турман — Маркуса Переса единогласным решением судей.

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