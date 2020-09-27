Блахович нокаутировал Рейеса и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

На турнире UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ) проходят бои основного карда. В со-главном событии польский боец Ян Блахович победил Доминика Рейеса. Благодаря этому он завоевал титул чемпиона во полутяжелом весе (до 93,0 кг).

Блахович одержал победу во втором раунде (4:36). После серии ударов рефери остановил бой, и был зафиксирован технический нокаут.

37-летний поляк одержал свою 27-ю победу (восемь нокаутов) в ММА при восьми поражениях. У 30-летнего американца это второе поражение при 12 победах (семь нокаутов).