Все билеты на турнир UFC 246 в Лас-Вегасе (Невада, США) были раскуплены за один день. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Лоул.

Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $ 10 million. — Kevin Iole (@KevinI) December 21, 2019

Также сообщается, что выручка организаторов от продажи билетов составила 10 миллионов долларов. Соревнования пройдут 18 ноября на T-Mobile Arena. Главным поединком вечера станет бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Спортсмены выступают в легком весе.

36-летний Серроне провел 50 боев в ММА, 36 раз победил и в 13 случаях уступал. Еще один бой был признан несостоявшимся. 31-летний Макгрегор в 25 поединках одержал 21 победу при четырех поражения. В своем последнем поединке 6 октября 2018 года он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.