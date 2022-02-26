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26 февраля, 23:05

Туменов: «Я не удивлен. Хотел наказать Брандао за сказанные слова, и я наказал»

Боец ММА Туменов после победы над Брандао заявил, что хотел наказать соперника
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Биберт Туменов.
Фото Instagram

Российский полулегковес Биберт Туменов прокомментировал победу нокаутом над экс-бойцом UFC Диего Брандао ударом в корпус во втором раунде.

«Мы нарабатывали [этот удар], так что, если честно, я не удивлен, — сказал Туменов «СЭ». — Я очень много работал по корпусу, и в боксе такое было, так что я не удивлен. Я прицелился точно, но не сильно попал. [После пропущенного удара] он крикнул, и я понял, что он не сможет продолжить бой».

«Меня задели слова, сказанные Диего, и поэтому я так просил этот поединок, потому что я хотел его наказать, и я наказал. Я сказал, что он за все слова ответит, и он, наверное, ответил».

Туменов и Брандао сразились на турнире ACA 136, который состоялся 26 февраля в Москве. Бойцы обменялись жесткими высказываниями и устроили потасовку на церемонии взвешивания за день до поединка.

На счету Туменова в ММА 11 побед и 2 поражения.

ММА
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