Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mmafighting.

Отмечается, что 41-летний Пенн перевернулся на машине недалеко от торгового центра на Гавайях и получил травмы. Пассажиров в автомобиле не было. Бойца доставили в больницу. Полиция его в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель Пенна Гэри Левитт признал, что боец действительно попал в аварию, но уточнил, что они пока не созванивались по этому поводу.