Бетербиев хочет провести бой с чемпионом UFC

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев сообщил, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC. По его словам, у него чисто спортивный интерес.

— Я чисто из-за спортивного интереса хотел бы сделать бой с чемпионом UFC. Конечно, это громкое заявление, — отметил Бетербтиев во время эфира в Instagram. — Именно по правилам UFC мне бы хотелось провести бой. Это же круто. Чисто спортивный интерес. По кулачным боям я вообще ничего не хотел бы, мне и в боксе хорошо. По ММА тоже я сильно ничего не хотел бы. Я не хочу ничего говорить против ММА или кулачных боёв. Эти ребята зарабатывают на жизнь, выкладываются в зале, заслуживают уважения.