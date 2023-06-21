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Бенил Дариуш рассчитывает подраться до конца года

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-5) намерен реабилитироваться после поражения экс-чемпиону в легком весе Чарльзу Оливейре (34-9) как можно скорее.

«В данный момент мне просто нужно знать, что я здоров и могу вернуться в восьмиугольник, — сказал Дариуш в интервью Submission Radio. — Пожалуйста, дайте мне бой до конца года. Я не хочу ждать следующего года, чтобы драться, потому что я так долго получал бои. Так что в идеале я бы хотел драться до конца года.

Сейчас все пытаются меня утешить, все пытаются сделать так, чтобы я чувствовал себя лучше. Это здорово. Но в то же время, я уже бывал на дне, бывало и хуже, чем сейчас, и Бог вернул меня обратно. Так что я не слишком беспокоюсь о будущем, я просто разочарован своим выступлением. Единственное, что я действительно могу сделать, это провести еще один бой, показать миру, почему меня считали главным претендентом".

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

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