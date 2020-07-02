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Балаев сразится за титул временного чемпиона АСА с родственником Хабиба

2 июля 2020, 14:17
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Марат Балаев проведет бой за титул временного чемпиона АСА в полулегком весе с Магомедрасулом Хасбулаевым, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 19 сентября в Москве.

33-летний Хасбулаев — ученик тренера Абдулманапа Нурмагомедова, победитель гран-при Bellator, родственник Хабиба Нурмагомедова. На счету «Фродо» Хасбулаева 32 победы при 8 поражениях в ММА. После трех побед в лиги ACA он — главный претендент на чемпионский пояс в полулегком дивизионе, которым владеет Фелипе Фроес. Однако бразилец не сможет провести защиту титула в связи с ограничением на участие в ближайших турнирах организации спортсменов из Бразилии из-за пандемии.

У 44-летнего Балаева 11 побед и 2 поражения. Он был чемпионом АСА в полулегком весе с 2016 по 2018 годы.

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