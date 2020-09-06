Балаев сломал ребро во время подготовки к чемпионскому бою

Российский боец ММА Марат Балаев заявил, что был вынужден сняться с боя, получив перелом хряща десятого ребра на финальных спаррингах во время подготовки к титульному поединку на ACA 111 против Магомедрасула Хасбулаева.

— Прошли одну из самых серьезных подготовок, было очень много затрачено энергии, средств, спасибо друзьям, которые помогали фанансово и морально, — сказал Балаев. — Понимал, что очень серьезный соперник, прошли настоящая пахоту. Травма случилась в самом конце, когда остались последние спарринги и пара круговых... Обычно я не рисковал, а тут такой соперник, что нужно было выжимать из себя все. Вроде действия не такие серьезные были в борьбе. У меня уже вылетали ребра перед Жамалдаевым, а тут грудь просто «провалилась», хрящ соскочил с ребра, адская боль, видимо, организм перегруза не выдержал. Но уже в тот момент понял, что тут все, все «улетело» за одну минуту.

Я шел выигрывать. Такой соперник, не дорабатывать нельзя было. Очень не люблю сниматься с боев. Но сейчас мне больше жаль не мои труды, а людей, которые ждали этот бой. Извиняюсь перед болельщиками, перед лигой, перед фанатами и перед всеми, кто помогал. Приношу всем свои большие извинения. Сейчас жду УЗИ и заключения врачей, после которого будет понятно, как скоро удастся восстановиться.