Российский боец ММА Марат Балаев прокомментировал в интервью журналистам решение завершить карьеру. В пятницу на турнире АСА 116 в Москве 44-летний Балаев проиграл бразильцу Фелипе Фроесу в бою за титул чемпиона АСА в полулегком весе.

«Я хотел забрать пояс и объявить, что я завязал. Сейчас вот... 99,9, почти 100 процентов, что все, — сказал Балаев. — Потому что я обещал, что не являюсь мальчиком для биться, не собираюсь им быть. Из-за этого. Столько камер здесь. Много чести после такого проигранного боя.

Три года назад я тренировался по-другому, и здоровье было другое. Слишком много болячек, которые не позволяют включить мою дурь до конца. Я дурь перестал включать еще во время подготовки ко второму бою с Раисовым. Когда у меня спина полетела, все дела. Я уже не включался после этого. Тело отстает от моего духа. Не тянет.

Я собираюсь выкупить свой зал, в котором тренирую, создать там условия для пацанов, готовить их к боям. Пока это единственное, что у меня есть. Больше я ни на что не наработал, как говорится".

На счету Балаева 11 побед и 3 поражения в ММА. Первый бой он провел в 37 лет, а заниматься ММА начал после того, как отбыл 10-летний срок в тюрьме.