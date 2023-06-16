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Багов считает, что Оливейра проиграет Махачеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион ACB Али Багов заявил, что бразилец Чарльз Оливейра, победивший нокаутом Бенеила Дариуша, не сможет составить конкуренцию Исламу Махачеву во втором поединке.

«Сам поединок не смотрел, но не думал, что встреча завершится так быстро. Оливейра не сможет что-то кардинально новое предложить Исламу Махачеву во втором поединке. У бразильца не хватает духа, поэтому он проиграет. А так он хорошо борется и чувствует себя в стойке. Но Ислам — другой уровень. У него нет конкурентов. Он на пике. Всегда держит форму и тренируется. Он еще долго будет чемпионом», — приводит слова Багова MMA.Metaratings.ru.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

22 октября 2022 года Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде на турнире UFC 280.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bagov-oliveire-ne-khvataet-dukha-poetomu-on-snova-proigraet-makhachevu-259206/
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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