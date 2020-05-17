Автора скандального клипа о Хабибе обвинили в предложении сдать бой

Боец ММА Олег Белозеров в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить» заявил, что ему предлагали сдать поединок с Дмитрием Кузнецовым за 150 тысяч рублей. Бой состоялся в апреле прошлого года. Белозеров победил единогласным решением судей.

Ранее Кузнецов сделал клип о Хабибе Нурмагомедове на собственную песню «Король лицемерия». Боец из Подмосковья в клипе высмеял чемпиона UFC в оскорбительной форме.

— Мне позвонил Артем Харланов — он тогда был матчмейкером Fight Nights, — рассказал Белозеров. — Он сказал, что есть возможность подраться с таким человеком. Я согласился, подписал контракт. Никакой личной неприязни не было. Потом начался трэшток — абсолютно неадекватный. Шли какие-то беспочвенные обвинения. Череда матов в мою сторону — что вот, всегда мечтал побить слащавенького мальчика на многотысячной арене. Потом появились видео с порноактрисами, где он подписывает контракт. И до боя даже пытались выйти на меня с коммерческим предложением сдать этот бой. Поэтому у меня нет никакого уважения к этому человеку. Отброс нашего спорта, позор нашей нации. Могу вам точно сказать, что из его послужного списка четыре боя — купленные. В низкосортных промоушенах он просто набивал себе Sherdog. Это либо купленный бой, либо бой с парнем... Олега Монгола найдем на Казанском вокзале и дадим ему.

— Мне позвонил наш общий знакомый тренер с предложением сдать бой, вот и все. По-моему, предложили 150 (тысяч рублей), — отметил боец.