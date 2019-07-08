"Аскрен много пишет, а потом выходит и падает". Масвидаль – о быстрой победе над американцем

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал свою победу над соотечественником Беном Аскреном на UFC 239.

– После такого боя с Аскреном я даже не хочу ничего говорить, пусть говорят фанаты. Они платят нам за то, чтобы мы дрались, цитирует Масквидаля Sherdog. – Если вам нужен в октагоне настоящий боец, а не парень, который говорит о боях в социальных сетях, это я.

Аскрен много пишет в своем Twitter, а потом выходит и падает, не сумев нанести ни одного удара. Я уже показал, на что способен. Если хотите увидеть настоящее насилие, вы знаете, кого нужно звать.

Бой завершился уже на 5 секунде после удара Масквидая коленом в голову Аскрену. Это был самый быстрый поединок за всю историю UFC.

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка Масдиваля и Аскрена