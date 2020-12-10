Российский боец наилегчайшего веса победил в спарринге соперника Петра Яна

Российский боец UFC Аскар Аскаров (13-0-1), выступающий в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), побеждал в спарринге соперника Петра Яна Алджамейна Стерлинга. Об этом в интервью «СЭ» рассказал главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев.

«Наш маленький дагестанец, который на 57 кг дерется, как его... Аскаров! Он в Дагестане я не скажу, что [самый лучший]. Такого уровня ребят много, ну, может, он чуть лучше будет. Он делал болевой вот сопернику Петра Яна [Стерлингу]. Четыре болевых сделал Эдгару! Он вообще на другом уровне здесь [в США]. Стерлинга задушил. Мне эту информацию Тимур Валиев рассказал, он сам восхищенный был. А Стерлинг же огромный, он килограммов 75 весит», — рассказал Учакаев.

Стерлинг (19-3) выступает на категорию выше Аскарова — в легчайшем весе (до 61,2 кг). В ночь на 13 декабря он должен был провести бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном, но поединок был перенесен. Фрэнки Эдгар (24-8-1) — бывший чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг).

(Илья Андреев)