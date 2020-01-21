Аскаров переместился на шесть строчек в рейтинге UFC

Российский боец Аскар Аскаров (11-0-1) поднялся с 12-го на шестое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Это произошло благодаря победе над американцем Тимом Эллиоттом (15-10-1) на турнире UFC 246 18 января.

На том же турнире победу одержал тяжеловес Алексей Олейник (58-13-1), вынудивший сдаться американца Мориса Грина (8-4). Однако Олейник остался на 12-й строчке в рейтинге тяжелого дивизиона.