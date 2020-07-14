АСА 106: Фролов победил Магомедова
Артем Фролов победил единогласным решением судей Ибрагима Магомедова в главном бою турнира АСА 106.
До 83,9 кг: Артем Фролов победил Ибрагима Магомедова единогласным решением судей.
До 77,1 кг: Андрей Кошкин победил Магомедсайгида Алибекова единогласным решением судей.
До 83,9 кг: Арби Агуев победил Евгения Беляева единогласным решением судей.
До 83,9 кг: Алексей Ефремов победил Вячеслава Бабкина техническим нокаутом. Бабкин не смог продолжить бой из-за травмы колена (1-й раунд, 0:42).
До 65,8 кг: Биберт Туменов победил Александра Матмуратова единогласным решением судей.
До 83,9 кг: Виталий Немчинов победил Байсангура Вахитова решением судей.
До 61,2 кг: Бехруз Зухуров победил Ивана Жвирблю техническим нокаутом (2-й раунд, 4:03).
До 70,3 кг: Егор Голубцов победил Романа Авдала удушающим приёмом (2-й раунд, 3:40).
До 93,0 кг: Григор Матевосян победил Василия Бабича единогласным решением судей.
До 77,1 кг: Эльдар Хашпаков победил Александра Чернова единогласным решением судей.