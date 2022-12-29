Артур Арутюнян: «Шара Буллет порвет всех и получит чемпионский пояс UFC»

Основатель промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал переход российского бойца MMA Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

«Чемпион нашей лиги Шара Буллет официально подписал контракт с UFC. Желаю Шаре побед и успехов на международной арене. Верю в этого война, уверен он порвет всех и получит чемпионский пояс UFC. 2 года назад Шара уже был профессиональным бойцом высокого уровня, но для определенного скачка ему нужен был хайп, я пригласил его в «Наше Дело» и пошло поехало будем все вместе поддерживать Шару и впредь», — цитирует пресс-служба промоушена Арутюняна.

Шара Буллет дебютирует в UFC в мае или июне 2023 года, контракт рассчитан на несколько боев. У 28-летнего россиянина 17 побед в 17 боях.