Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:34

Артем Тарасов: «До последнего не верилось, что Махачев победит, думал, его засудят»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Артем Тарасов прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Волкановски не то, чтобы удивил, но удивило, что он может противостоять такому сильному бойцу, как Ислам Махачев. Я предполагал, что у Ислама не будет больших проблем, но все-таки Алекс заставил нас всех понервничать под конец пятого раунда.

В последних боях UFC были судейские непонятки, и этот бой, в целом, проходил так, что было неясно, не засудят ли Ислама. Не хотелось, чтобы его засудили, но мне до последнего не верилось, что он победит, боялся, что его засудят — тем более, концовку он смазал», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/12/19723459.shtml?refresh
Артем Тарасов
Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
Mercedes разломило надвое в результате столкновения со столбом в Москве
Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров: «Ислам Махачев оставляет прекрасное наследие»

Махачев рассказал о реакции Хабиба на его бой с Волкановски
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости