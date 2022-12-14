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Арман Царукян считает, что Анкалаев победил Блаховича

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян (18-3) заявил, что, по его мнению, Магомед Анкалаев (18-1) одолел Яна Блаховича (29-9) на UFC 282.

«Это было странно [решение судей]. Во время боя я подумал: «Черт, Анкалаев проигрывает», — отметил Царукян в интервью The Schmo. — Но потом он начал бороться, у него все хорошо получалось. С третьего раунда он начал побеждать. Бой был равным, но 55 на 45, что выиграл Анкалаев. Он 100 процентов выиграл последние два раунда со счетом 10-8».

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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