Армянский боец UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» оценил своего соперника — бразильца Дави Рамоса. Царукян победил Рамоса единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN в Абу-Даби .



— Мне кажется, что Дави Рамос — самый сильный грэпплер в нашем дивизионе, — сказал Царукян. — Это 100 процентов. Я уверен. Хабиб? А Хабиб выигрывал ADCC. Я же про грэпплинг говорю. У Хабиба самая сильная борьба в нашем дивизионе. У него контроль самый сильный. Люди, которые с ним боролись, говорят, что он как плитой накрывает и из-под него вылезти невозможно. Мне было бы интересно с Хабибом просто побороться. Просто посмотреть, как это вообще так. Как люди из-под него не могут вылезти — вот это мне интересно! (Илья Андреев)