Царукян: «Хочу подраться с кем-то из топ-5 в пятираундовом бою»

Боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился эмоциями после победы над Хоэлем Альваресом.

«Я люблю удивлять моих соперников, — сказал Царукян в октагон-интервью. — Если соперник — ударник, я хочу биться с ним в стойке, если борец — я буду бороться. Хочу драться во всех зонах боя, показать, как выросла моя борьба, ударка и БЖЖ. Поэтому у меня такие разные поединки. План на бой был измотать его, а потом задушить или ТКОшнуть.

Думаю, сейчас я заслужил зайти в топ-10 и подраться с кем-то из топ-5 в пятираундовом бою. Ислам Махачев? Да, подраться с ним снова — моя цель. Хороший бой будет. Подраться в России снова было бы отличной идеей. У меня там много друзей, у него — будет шикарный бой. Мы оба — лучшие в нашем дивизионе".

Царукян финишировал Альвареса техническим нокаутом во 2-м раунде. Армянско-российский боец идет на 5 победах подряд в UFC.