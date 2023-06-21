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Арджан Бхуллар: «Малыхин не выстоит против меня»

Давид Хачатрян
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Чемпионом ONE Championship в тяжелом весе Арджан Бхуллар (11-1) заявил, что чемпион в полутяжелом и временный чемпион в тяжелом весе Анатолий Малыхин (12-0) не проходил настоящей проверки.

«Прежде всего, он не чемпион мира в двух дивизионах. Если я выиграю, это будет «And still...», а если он выиграет, то будет «And the new...». Есть только один чемпион в тяжелом весе. Но он чемпион мира в полутяжелом весе.

Его никогда не били. Его никогда не пинали. Его никогда не били коленом. Его никогда не валили. Его никогда не оттесняли. Его никогда не ставили в неудобное положение. Его никогда не прессинговали. Очень много вопросов на его счет. Есть ли у него характер? Я не думаю, что он выстоит", — сказал Бхуллар в интервью ONE Championship.

Малыхин подерется с Бхулларом 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Анатолий Малыхин
ММА
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