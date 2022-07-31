Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:48

Анкалаев: «Сколько еще раз я должен выиграть, чтобы драться за пояс?»

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Магомед Анкалаев прокомментировал победу над американцем Энтони Смитом на UFC 277.

«Этот бой был очень важен, я готовился усердно, он хотел мне устроить драку, мы показали, кто здесь воин. Я очень благодарен своему тренеру, что выиграл сегодня, всем братьям. Так что... мы идем только вперед.

Его нога? Я не знал. Но кто ее сломал? Он же об меня ударился. Сколько еще раз я должен выиграть, чтобы драться за пояс?» - сказал Анкалаев в октагон-интервью.

Поединок в полутяжелом весе завершился победой Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.

У 30-летнего Анкалаева 18 побед и одно поражение, у 34-летнего Смита 36 побед при 17 поражениях.

Магомед Анкалаев
UFC
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
«Факел» красиво вернул РПЛ в Воронеж. «Динамо» в шоке, колхозный панк победил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анкалаев техническим нокаутом победил Смита на UFC 277

Пантожа нокаутировал Переса в первом раунде UFC 277
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости