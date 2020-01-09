Андраде и Намаюнас проведут реванш перед боем Нурмагомедова и Фергюсона

Бразильянка Джессика Андраде и американка Роуз Намаюнас, которые являются бывшими чемпионками UFC в самом легком весе, проведут реванш на UFC 249 (18 апреля), информирует mmajunkie.com.

Девушки встречались в главном бою турнира UFC 237. Тогда Андраде нокаутировала Роуз и забрала чемпионский пояс. Однако в следующем бою проиграла Вэйли Жанг.

27-летняя Намаюнас имеет 11 побед и 4 поражения. 28-летняя Андраде — 20 побед и 7 поражений.

Турнир UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.

Напомним, что главным боем UFC 249 станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.