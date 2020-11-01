Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Андерсон Силва проиграл нокаутом. Он не знает, продолжит ли карьеру

05:08
Юрайя Холл и Андерсон Силва после боя.
Юрайя Холл и Андерсон Силва после боя.

Легендарный бразильский боец Андерсон Силва проиграл американцу Юрайе Холлу техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 181.

Силва забрал два первых раунда, в которых его соперник смотрелся пассивно. В третьем раунде Холл активизировался и в концовке отправил бразильца в нокдаун правым хуком. Андерсона спас гонг. В четвертом раунде Холл уронил Силву встречным ударом, а затем начал добивать, вынудив рефери остановить бой.

После поединка американец принес оппоненту извинения и назвал его величайшим бойцом в истории.

До боя 45-летний Силва говорил, что поединок с Холлом может стать последним в его карьере. После боя он заявил, что еще не знает, будет ли выступать в дальнейшем. «Сначала я хочу вернуться домой, а там уже приму решение», — сказал бразилец.

На счету Силвы 34 победы и 11 поражений в ММА. С 2006 по 2012 годы он был чемпионом UFC в среднем весе. Силве принадлежит рекорд по числу побед в UFC подряд — 16.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир