Андерсон Силва проиграл нокаутом. Он не знает, продолжит ли карьеру

Легендарный бразильский боец Андерсон Силва проиграл американцу Юрайе Холлу техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 181.

Силва забрал два первых раунда, в которых его соперник смотрелся пассивно. В третьем раунде Холл активизировался и в концовке отправил бразильца в нокдаун правым хуком. Андерсона спас гонг. В четвертом раунде Холл уронил Силву встречным ударом, а затем начал добивать, вынудив рефери остановить бой.

Uriah Hall def. Anderson Silva. And he felt so bad for it. So much respect here. Oh my heart... pic.twitter.com/3b9jIsMA47 — ShayMyName (@ImShannonTho) November 1, 2020

После поединка американец принес оппоненту извинения и назвал его величайшим бойцом в истории.

До боя 45-летний Силва говорил, что поединок с Холлом может стать последним в его карьере. После боя он заявил, что еще не знает, будет ли выступать в дальнейшем. «Сначала я хочу вернуться домой, а там уже приму решение», — сказал бразилец.

На счету Силвы 34 победы и 11 поражений в ММА. С 2006 по 2012 годы он был чемпионом UFC в среднем весе. Силве принадлежит рекорд по числу побед в UFC подряд — 16.