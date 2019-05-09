Андерсон Силва: "Попросил Уайта организовать поединок с Конором Макгрегором"

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать поединок с ирландцем Конором Макгрегором, информирует TMZ.

– Этот поединок интересен и для фанатов, и для всего мирового спорта. Теперь это вопрос для Даны Уайта. Я готов к бою, Конор тоже. Осталось просто его организовать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Давай, босс! У UFC отличные болельщики. Сделай для них шоу! Два больших и очень известных парня. Это хорошие деньги для тебя, Дана. Это также отличный вызов для меня и для Конора. Поединок Макгрегор – Силва – это супербой!

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

12 мая Силва проведет бой с американцем Джаредом Каннонье на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро.

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