Анатолий Токов: «По сути, мне бой с Исмаиловым не нужен»
Российский боец Bellator Анатолий Токов в интервью «СЭ» прокомментировал желание Магомеда Исмаилова провести с ним поединок.
В мае 2013 года Токов победил Исмаилова удушающим приемом, Магомед хочет взять реванш. 13 декабря Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115.
— Смотрели поединок Исмаилова со Штырковым? — вопрос Токову.
— Да.
— Какие впечатления?
— Вау-впечатлений нет. Думал, будет поинтереснее. Не знаю, с чем это связано, но в этом бою они не показали ничего особенного.
— Исмаилов часто вспоминает о вас и дает понять, что бой с вами — самый желанный для него. Что-то изменилось с тех пор, когда вы в последний раз высказывались об этом? Может, было конкретное предложение?
— Конкретных предложений не было. Будет предложение — будет о чем поговорить.
— Есть интерес провести бой с Исмаиловым? Если поединок состоится, то об этом будут говорить на каждом углу.
— Я думаю, говорить будут много, люди, наверное, хотят увидеть такой бой. Тем не менее, я пока об этом даже не думаю. Я не говорю, что это невозможно, но пока что никаких предложений нет, вот мне и сказать нечего.
— Каким должно быть предложение в плане денег? 5, 10, 15 миллионов рублей?
— Скажем так, должно быть не меньше, чем я могу заработать в Bellator. А так, по сути, мне этот бой не нужен. У нас уже был поединок, я выиграл. Мне бой не нужен, я для него делать ничего не собираюсь.
— По поводу гонорара в Bellator: вы говорили, что он возрастает от боя к бою.
— Да, это так. Чем больше боев там проведу — тем выше гонорар. А от побед он увеличивается еще сильнее. Так что, чем дольше я буду там драться, а Магомед — молчать... (смеется).
На счету 30-летнего Токова 29 побед и 2 поражения в ММА. У 34-летнего Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.
(Илья Андреев)
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