Анатолий Токов: «По сути, мне бой с Исмаиловым не нужен»

Российский боец Bellator Анатолий Токов в интервью «СЭ» прокомментировал желание Магомеда Исмаилова провести с ним поединок.

В мае 2013 года Токов победил Исмаилова удушающим приемом, Магомед хочет взять реванш. 13 декабря Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115.

— Смотрели поединок Исмаилова со Штырковым? — вопрос Токову.

— Да.

— Какие впечатления?

— Вау-впечатлений нет. Думал, будет поинтереснее. Не знаю, с чем это связано, но в этом бою они не показали ничего особенного.

— Исмаилов часто вспоминает о вас и дает понять, что бой с вами — самый желанный для него. Что-то изменилось с тех пор, когда вы в последний раз высказывались об этом? Может, было конкретное предложение?

— Конкретных предложений не было. Будет предложение — будет о чем поговорить.

— Есть интерес провести бой с Исмаиловым? Если поединок состоится, то об этом будут говорить на каждом углу.

— Я думаю, говорить будут много, люди, наверное, хотят увидеть такой бой. Тем не менее, я пока об этом даже не думаю. Я не говорю, что это невозможно, но пока что никаких предложений нет, вот мне и сказать нечего.

— Каким должно быть предложение в плане денег? 5, 10, 15 миллионов рублей?

— Скажем так, должно быть не меньше, чем я могу заработать в Bellator. А так, по сути, мне этот бой не нужен. У нас уже был поединок, я выиграл. Мне бой не нужен, я для него делать ничего не собираюсь.

— По поводу гонорара в Bellator: вы говорили, что он возрастает от боя к бою.

— Да, это так. Чем больше боев там проведу — тем выше гонорар. А от побед он увеличивается еще сильнее. Так что, чем дольше я буду там драться, а Магомед — молчать... (смеется).

На счету 30-летнего Токова 29 побед и 2 поражения в ММА. У 34-летнего Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.

(Илья Андреев)

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