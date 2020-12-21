Анатолий Токов: «Было бы круто провести бой с Ромеро»

Российский боец Bellator Анатолий Токов рассказал в интервью «СЭ», что хотел бы провести бой с кубинцем Йоэлем Ромеро.

— В Bellator появился еще один звездный средневес — Йоэль Ромеро, хотя говорят, что он в основном будет выступать в полутяжелом весе. Было бы интересно сразиться с таким мастером?

— Да, было бы интересно. Сначала видел в интернете, что его хотят подписать в Fight Nights. Думаю: «Ничего себе! Интересно посмотреть, как он будет драться в России». А потом прочитал, что его подписали в Bellator. Подумал: «Круто! Хорошо, что средний вес в нашей организации пополняется». А сегодня прочитал, что он подписался в 93 кг и немного расстроился.

— Я читал, что он может еще и в средний вес спуститься, а и в тяжелый пойти.

— Будет круто, если он будет выступать в среднем весе. В любом случае, где бы он ни дрался, думаю, он встретится с нашими ребятами.

На счету 30-летнего Токова 29 побед и 2 поражения в ММА (5-0 в Bellator). У 43-летнего Ромеро, серебряного призера Олимпиады-2000 по вольной борьбе, 13 побед и 5 поражений в ММА (9-4 в UFC). Кубинец трижды бился за титул чемпиона UFC в среднем весе.

(Илья Андреев)

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