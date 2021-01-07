Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов вспомнил, как пробежки под музыку помогли ему облегчить процесс сгонки веса.

«Вот недавно вспоминали с сыном. Я когда вес гонял, выбегал в лес, кросс бегу. В сгоночном костюме, как скафандре, тяжело страшно, жарко, лето, 35 градусов. Бегу, хочу потеть, пота нет, и в голове только одно: «Как начать потеть?». И потом поехали в Америку, купили такие плееры. Знаете, такие плееры были с огромными губковыми наушниками, самые дешевые.

Купили, бежишь в них с музыкой и думаешь: «Так это же вообще психологически отвлекает! С музыкой можно бежать и бежать по этому лесу, конца и края не видно. Такая мелочь, а помогает! А музыку какую слушали? Нашу советскую — Антонова, старую такую. А Высоцкого вы вспомнили, сейчас вот смотришь на молодых ребят, как они тренируются-тренируются и вспоминаешь строчку из него: «Ну как же так, мы в очереди первые стояли, а те, что сзади нас — уже едят?»

Вот так и будет, ребята. Всегда будете сзади, если не будете думать, что всегда первыми должны быть. И Гранит Иванович всегда эту песню вспоминал. Сейчас я в основном слушаю Митяева, шансон, такие душевные песни. Не слушаю вот этот бред, который поется в попсе, вообще, этого не понимаю. Может, возраст такой — хочется душевного. А Леша, сын мой, говорит все время: «Совок какой-то слушаешь» (смеется). Да, я совок, но это мое, мне это нравится", — сказал Белоглазов в интервью «СЭ» (Никита Горшенин).

Полностью интервью Анатолия Белоглазова — здесь.